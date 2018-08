Política 'Ninguém pode falar em golpe e praticar o golpe', diz Ciro sobre PT Ciro afirmou que o PT é "um dos grandes responsáveis pela tragédia brasileira"

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) chamou o movimento petista que garantiu a neutralidade do PSB nas eleições nacionais de "providência golpista". "Ninguém pode falar em golpe e praticar o golpe", disse. O pedetista diz não saber o que fez para merecer um tratamento "tão desleal e tão traiçoeiro" por parte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. "...