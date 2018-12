Política Netanyahu não irá à posse, mas deve se reunir com Bolsonaro Com futuro político em risco devido a reviravolta, premiê israelense antecipou seu retorno

Enfrentando uma crise interna, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, não deverá mais acompanhar a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro. A presença do premiê na cerimônia é vista como um dos principais trunfos do futuro presidente na esfera internacional.A embaixada de Israel indicou que Netanyahu deve encurtar sua passagem pelo Br...