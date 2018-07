Política Negociação entre PDT e PSB inclui futura fusão Tentativa de articulação na disputa pelo Palácio do Planalto prevê debate sobre eventual união das duas siglas em 2019

As articulações entre PSB e PDT para uma aliança na disputa presidencial incluem a discussão sobre uma eventual fusão entre as duas siglas em 2019. "Tem conversas sobre isso com o PSB. Muitos têm esse desejo", disse ao jornal O Estado de S. Paulo o presidente do PDT, Carlos Lupi. A ideia surgiu como uma forma de fortalecer a base parlamentar de Ciro Gomes em ca...