Política Nas redes sociais, filho de Bolsonaro divulga foto com simulação de tortura Em resposta ao movimento #Elenão, perfil do vereador Carlos Bolsonaro republicou imagem com homem amarrado, asfixiado, ensanguentado e com cabeça dentro de um saco plástico

Um dos filhos do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), o vereador Carlos Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto em referência ao movimento #Elenão, criado por mulheres contrárias ao presidenciável, com uma simulação de tortura. A foto foi publicada nos stories do vereador no Instagram na noite de terça-feira (25). A “brinc...