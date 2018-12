Política Número de vetos do prefeito Iris Rezende bate recorde Gestor municipal rejeitou 89 leis aprovadas neste ano pelo legislativo da capital, mais de quatro vezes o total barrado em 2012

O número de vetos do prefeito Iris Rezende (MDB) a projetos aprovados na Câmara de Goiânia bateu recorde neste ano, chegando a 89. É mais de quatro vezes acima do que o registrado em 2012, quando 21 projetos foram vetados pelo então prefeito Paulo Garcia (PT). No ano passado, o número de vetos já havia sido o mais alto até então: 71, fazendo com que a atual gestão do...