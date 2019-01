Política 'Número 2' da Saúde é alvo de ação por improbidade no Distrito Federal O secretário executivo da pasta, João Gabbardo, responde pela utilização de R$ 6 mi, sem licitação, em hospital privado e diz que denúncia é ‘equivocada’

Nomeado secretário executivo do Ministério da Saúde no governo Jair Bolsonaro, o médico João Gabbardo dos Reis é réu em uma ação de improbidade administrativa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele e outros seis servidores públicos da Secretaria de Saúde do DF respondem pela utilização, em 2013, de R$ 6 milhões em recursos da saúde pública para reformas no I...