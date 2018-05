Política Nós brasileiros temos que ter orgulho das Forças Armadas neste momento, diz Ciro Ciro disse não ver risco de um levante militar, mas ponderou que o Brasil vive neste momento uma espécie de golpe de Estado, que se dá pela via de um "soft golpe"

O ex-ministro e pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes, fez uma defesa enfática das Forças Armadas, ao avaliar o comportamento da corporação diante da crise nos combustíveis. Ciro disse que as Forças Armadas têm demonstrado um comportamento exemplar, com um "profissionalismo muito respeitável". "Nós brasileiros temos que ter orgulho do comportamen...