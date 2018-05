Política Nódulo no fígado de José Vitti é benigno e político não precisará de cirurgia Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual tucano passou por exames durante a semana em um hospital de São Paulo

O nódulo encontrado no fígado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, José Vitti (PSDB), é de aspecto benigno. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (17) por meio da assessoria do politico, após a realização de exames durante a semana em um hospital de São Paulo. Em nota, os responsáveis pela comunicação de Vitti afirmam que não será n...