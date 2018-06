Política Não vou canibalizar votos do PT, diz Marina Silva

A pré-candidata da Rede à Presidência da República Marina Silva disse na noite de sexta-feira (22) que não mudará seu posicionamento nas eleições para captar o eleitorado petista, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato, não possa concorrer. “Acho que as pessoas me respeitam muito mais porque eu não faço uma adaptação do discurso par...