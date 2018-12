Política 'Não troco minha dignidade pela minha libertação', diz Lula Preso há oito meses, ex-presidente aguarda julgamento de pedido de habeas corpus no STF

Oito meses após se entregar à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escreveu uma carta para ser lida a apoiadores nesta segunda-feira, 10, no mesmo local. O petista repetiu que é vítima de uma condenação injusta e manifestou desejo pelo dia do “reencontro” com militantes. “Hoje tenho ...