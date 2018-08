Política 'Não tinha visto a PGR ser tão rápida até hoje', diz advogado de Lula Para advogado eleitoral do ex-presidente, se houvesse rapidez em todos os casos, o estoque de processos do Brasil 'estaria zerado'

Um dia depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) contestar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) ao Palácio do Planalto, o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, um dos defensores do petista, disse nesta quinta-feira, 16, que não tinha visto a PGR ser “tão rápida a...