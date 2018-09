Política 'Não passamos a mão na cabeça de ninguém', diz Alckmin sobre apuros de tucanos Candidato se disse surpreso com os acontecimentos e afirmou que "as pessoas citadas devem se explicar"

O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, comentou a prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), e a operação que teve como alvo o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), acusado de corrupção. Em sabatina ao jornal O Globo na manhã desta quinta-feira, 13, Alckmin se disse surpreso com os acontecimentos e afirmou que "a...