Política “Não há motivo para pânico”, diz membro da OAB sobre possibilidade de revogação de direitos de LGBTs A advogada Chyntia Barcellos explica que questões como a revogação do casamento entre pessoas do mesmo sexo exigiriam que governo mobilizasse o Congresso; cirurgias de redesignação sexual pelo SUS, porém, podem estar em risco

Parte do mito do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) foi construída com base em discursos pela defesa da família tradicional e declarações polêmicas com relação à comunidade LGBT. Ao longo dos últimos anos, o capitão disse em entrevistas e debates que ser gay é falta de “coro”, que preferia que um filho morresse em acidente do que aparecesse “com um bigodudo por a...