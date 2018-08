Política “Não há impedimento para réu em ação penal assumir”, diz Gilmar

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem que não há impedimento para um candidato à Presidência da República – que seja réu em ação penal – assumir, caso seja eleito. Na semana passada, os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, do STF, afirmaram que a questão está em aberto. “Vocês estão muito assanhados com essa coisa de quer...