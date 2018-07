Política 'Não há hipótese da volta do imposto sindical', diz Alckmin Pré-candidato à Presidência pelo PSDB nega que tenha concordado com retorno da cobrança

O pré-candidato à Presidência pelo PSDB nas eleições 2018, Geraldo Alckmin, negou no final da noite desta segunda-feira, 23, que tenha concordado com a volta do imposto sindical, que foi extinguido pela reforma trabalhista aprovada no governo do presidente Michel Temer. "Não há hipótese de voltar o imposto sindical. Imposto sindical, esquece", disse o tucano, durant...