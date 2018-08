Política Não há evidências de que Lula tenha fortuna em Luxemburgo Ministério Público Federal e governo de Luxemburgo disseram que não há investigações em andamento sobre esse caso

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do Poder360, AFP e UOL. Outras cinco redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Nexo, Jornal do Commercio, NSC Comunicação, O Povo e Folha de S. Paulo. O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o ...