Política Não há dinheiro para a reforma agrária, afirma secretário Nabhan Garcia nega, porém, que as atividades do Incra tenham sido congeladas e, com críticas a MST, diz que haverá mudanças no órgão

O secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, afirmou nesta quarta-feira, 9, ao jornal O Estado de S. Paulo, que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) não tem recursos para fazer a reforma agrária no País. A oficialização de Nabhan no cargo foi publicada em edição extraordinária do Diá...