Política “Não há ataque, mostramos o que ele fala”, diz Alckmin sobre Bolsonaro

O candidato do PSDB à Presidência nas eleições 2018, Geraldo Alckmin, negou que em sua campanha na TV e no rádio esteja atacando o deputado Jair Bolsonaro (PSL), adversário na disputa por uma vaga no segundo turno. “Não há nenhum ataque. O que mostramos é o ele que fala. Se o que ele fala é ataque, o problema é dele”, disse o tucano ontem em São Bernardo do Campo. ...