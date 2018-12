Política 'Não há a menor condição de apoiar Renan', diz Flávio Bolsonaro Sobre a Câmara, Flávio disse que há uma certa resistência ao nome de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Casa

O senador eleito e deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, não vai interferir nas eleições para o comando da Câmara e do Senado, mas que "não há a menor condição de apoiar Renan Calheiros (MDB-AL) para a presidência do Senado." Flávio, que é filho de Jair, foi o entrevistado do programa Central das Eleições, da GloboNews, na noi...