“Não existe separação entre o que é votar no DEM e no PMDB”, diz Ronaldo Caiado

Depois de passar 60 dias em recuperação após cair de uma mula e com um discurso de união da oposição, o senador Ronaldo Caiado (DEM) volta a articular sua pré-candidatura ao governo do Estado. O senador recebeu O POPULAR em seu apartamento, no Setor Oeste, e falou sobre isso e também a respeito de uma possível aliança com o PMDB de Daniel Vilela. Disse que não aceita...