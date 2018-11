Política 'Não creio que ele mesmo saiba' o que vai fazer, diz FHC sobre Bolsonaro Em entrevista a jornal argentino, ex-presidente comentou governo eleito e disse que Moro deve ser 'garantia de proteção à democracia'

Em entrevista ao jornal argentino Clarín, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse que ainda não há clareza sobre as prioridades no governo de Jair Bolsonaro (PSL). Ele ainda afirmou que a confirmação do juiz federal Sérgio Moro como ministro da Justiça é uma garantia de proteção à democracia – mas também uma aposta arriscada, devido à inexperiência d...