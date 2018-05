Política 'Não cabe ao Congresso definir preço de combustíveis', diz Eunício "Se existem pendências com quem foi negociado, não foi com o Congresso, foi com o Executivo", disse o presidente

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse nesta sexta-feira (25) que não cabe ao Congresso definir preço de combustíveis. Evitando se posicionar sobre a continuidade das negociações para encerrar a paralisação dos caminhoneiros, o senador afirmou que as articulações foram feitas sem a participação do Legislativo, concentrando os esforços no Executivo. “Sinceramente eu não...