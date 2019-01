Política "Não adianta greve, manifestação nem ação na Justiça", diz secretária sobre atraso de salários em GO A secretária estadual da Fazenda, Cristiane Schmidt, afirmou que não há recursos para o pagamento dos salários atrasados e que o governo vai enviar mudanças no projeto de lei do Orçamento 2019, incluindo a despesa da folha de 2018, para a Assembleia Legislativa no final deste mês

Ao reafirmar a previsão de pagar salários de dezembro apenas a partir de março, como revelou O Popular com exclusividade, a secretária estadual da Fazenda, Cristiane Schmidt, disse nesta quinta-feira (17) que manifestações ou ações judiciais movidas por servidores não vão mudar o cronograma do governo estadual. Ela afirmou que entregou ontem (16) a magistrados do Tri...