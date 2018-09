Política Mulheres se unem contra Bolsonaro

Criado no último dia 30 no Facebook, o grupo “Mulheres Unidas contra Bolsonaro”, dedicado a se opor ao candidato do PSL à Presidência, “quebrou” a internet. Formado apenas por eleitoras do sexo feminino, ele começou a chamar a atenção na segunda-feira passada ao agregar mais de 300 mil mulheres em um único dia. Dois dias depois, atingiu 1,2 milhão - o equivalente a 1...