Política Mulheres ganham ênfase na agenda Candidatos participam de evento do Conselho Estadual da Mulher pela manhã e de debate à noite; compromissos também visam gravação de programas de rádio e TV

Boa parte dos candidatos ao governo do Estado terá o ato público de apresentação da Plataforma de Políticas para Mulheres de Goiás como principal ponto de sua agenda hoje. O evento, promovido pelo Conselho Estadual da Mulher, ocorrerá no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), na Praça Cívica, às 9 horas.Dos seis candidatos com agendas disponibilizadas à rep...