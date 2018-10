Política Mulher que apresentou programa de TV de Haddad sofre ataques e racismo em sua rede social Mulher que apresentou propagandas do candidato à Presidência na televisão foi atacada por simpatizantes de Jair Bolsonaro

A jornalista, publicitária e apresentadora de TV baiana Rita Batista, que apresentou na televisão as propagandas do candidato do PT à Presidência da República durante o segundo turno das eleições 2018, afirma que foi ameaçada nas redes sociais e sofreu racismo em comentários públicos no Instagram e mensagens privadas. Ela denunciou na rede social o crime, praticado p...