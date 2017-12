Mudanças nos ministério das Cidades, Turismo e Minas e Energia

O governo federal nomeou Maria do Socorro Gadelha Campos de Lira para exercer o cargo de secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Também nomeou Daniel Rodrigo Vesely para diretor de Gestão Interna do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), vinculado ao Ministério do Turismo.

Na pasta de Minas e Energia, foram exonerados Paulo Cesar Magalhães Domingues, do cargo de diretor do Departamento de Planejamento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, e Robésio Maciel de Sena, do cargo de diretor do Departamento de Gestão do Setor Elétrico da Secretaria de Energia Elétrica. As mudanças estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29.