Política Mudança do IPSM segue indefinida Após reunião com sindicatos de servidores não conseguir avanço, Prefeitura cogita encerrar as negociações caso projeto deixe de tramitar na Câmara

Representantes de sindicatos dos servidores municipais estiveram nesta terça-feira (22) com o secretário de Finanças, Alessandro Melo, para discutir o projeto de reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM), mas, segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego), Bia de Lima, não houve acordo. ...