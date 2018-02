MPF recorre contra vereador

O Ministério Público Federal (MPF) pediu ontem que seja mantida a condenação do vereador de Rialma Paulinelly Carneiro (MDB), por participação em esquema de fraude no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) de 2006. Ele foi condenado em 2016 a 3 anos de prisão por corrupção ativa, mas recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Segundo o adv...