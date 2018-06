Política MPF quer repatriação de 600 artefatos indígenas do País retidos em museu francês Segundo o acordo entre os países, a devolução dos artefatos deveria ter ocorrido em 2010, com custos arcados pela França

A Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) do Ministério Público Federal (MPF) promoveu nesta quarta-feira, 13, uma reunião com representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) para intermediar a repatriação de 607 artefatos indígenas "retidos irregularmente" no Museu de História Natural de Lille, na França. O objetivo é...