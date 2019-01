Política MPF obtém arresto de bens imóveis de Marconi Perillo, da família Rincón e mais três pessoas O valor limite do arresto de todos os bens chega a quase R$ 22 milhões

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás obteve decisão judicial determinando o arresto dos bens imóveis do ex-governador Marconi Perillo, da família Rincón e de outras três pessoas. A decisão, concedida pela 11ª Vara da Justiça Federal, é do último dia 6 de dezembro e deu-se no âmbito da operação Cash Delivery, que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e...