Política MPF denuncia delatores da JBS

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou os executivos e delatores da JBS, Joesley Batista e Francisco de Assis, no último dia 27 de abril, segundo informou ontem o jornal Folha de S.Paulo. A denúncia, com as acusações de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e embaraço de investigação, rompe o acerto feito com a Procuradoria-Geral da ...