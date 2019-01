Política MPF: "É um impossível jurídico rever demarcações de terras indígenas" Subprocurador-geral da República destacou que o processo de demarcação de terras indígenas é previsto na Constituição

O subprocurador-geral da República Antonio Carlos Alpino Bigonha, responsável pela temática indígena no Ministério Público Federal (MPF), afirmou hoje (23) não haver previsão legal ou constitucional para se reverter a demarcação de terras indígenas no Brasil. “É um impossível jurídico rever demarcações de terras no Brasil”, disse Bigonha. “A não ser qu...