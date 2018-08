Política MP segue STF e aprova aumento Reajuste de 16,38% nos salários é aprovado por Conselho Superior do Ministério Público com impacto de R$ 223,7 milhões anuais; entidade fala em cortes e remanejamentos

O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou ontem, por unanimidade, a proposta de reajuste de 16,38% dos salários dos procuradores, como fizeram os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, incluindo a medida no Orçamento de 2019.O impacto do reajuste no Ministério Público da União deve ser de R$ 223,7 milhões anuais, dos quais...