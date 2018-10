Política MP recomenda mudanças no conselho e na diretoria da Ceasa

A Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) é uma das empresas que não tinha informado a composição do conselho em julho. Esta semana, a estatal foi alvo de recomendação pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para troca de cinco integrantes do conselho de administração e um diretor, justamente por estarem em desacordo com o que determina a Lei das Estatais. ...