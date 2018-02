MP questiona decisão do TJ-GO

O procurador-geral de Justiça Benedito Torres recorreu ontem de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) que permitiu à Prefeitura de Goiânia aplicar o reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2018. Ele entrou com um embargo de declaração contra a decisão. Para Benedito, o acórdão não respeitou o devido trâmite processual, já qu...