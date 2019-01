Política MP pode oferecer denúncia sem ouvir Queiroz, diz procurador-geral Ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flavio Bolsonaro alegou estar em tratamento de câncer e por isso faltou ao depoimento

O procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, disse que pode encerrar a investigação sobre as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flavio Bolsonaro (PSL) - e mesmo propor ação penal -, sem que eles prestem depoimento. Com diferentes alegações, os dois faltaram a convites para depor no procedimento d...