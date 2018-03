MP investiga irregularidades em contratos realizados pela prefeitura de Niquelândia

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) está investigando supostas irregularidades em dois contratos firmados pela prefeitura de Niquelândia, no interior do Estado. Nesta terça-feira (6), o MP cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do município e recolheu contratos, arquivos eletrônicos, notas fiscais, notas de empenho e outros documentos relacionados às duas investigações. Todo material será avaliado pelas promotorias.

De acordo com o MP, uma das investigações apura o favorecimento no processo de contratação de uma empresa para o fornecimento de combustível para órgãos da administração municipal. Um dos sócios do estabelecimento seria sobrinho do atual prefeito, Valdeto Ferreira Rodrigues (PSB), que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo o MP, há evidências de que a soma dos contratos chega a quase R$ 3,5 milhões e este valor seria exacerbado, uma vez que o município não estaria pagando os servidores em dia.

Por essa razão, o juiz Rodrigo Victor Foureaux Soares deferiu medida cautelar para decretar a indisponibilidade de bens do prefeito. O bloqueio também incide sobre os bens do posto de combustíveis e de outros dois investigados. O magistrado decidiu ainda pela suspensão de oito contratos firmados pela prefeitura e o pagamento dos mesmos, além de proibir novos pagamentos ao posto de combustível.

Empréstimo

A outra investigação diz respeito a uma concessão de créditos como adiantamento pelo pagamento de royalties para a utilização de recursos hídricos do município para geração de energia elétrica. O empréstimo teria sido negociado pelo prefeito com a Caixa Econômica Federal, e a investigação apura a legitimação do prefeito para essa contratação, visto sua cassação junto ao TSE.

O MP também questiona a validade da lei municipal que autorizou a obtenção do empréstimo, além da legalidade do processo licitatório instaurado para a sua realização.

Nesta segunda investigação, o juiz deferiu a busca e apreensão, assim como o pedido cautelar para a suspensão das negociações com a Caixa até a posse do novo prefeito e a modificação da lei municipal.

Até a publicação da reportagem, o POPULAR não havia conseguido contato com o prefeito de Niquelândia. O espaço segue aberto para resposta.