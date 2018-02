MP-GO paga R$ 172 mil em abono para Demóstenes

Levantamento da remuneração dos servidores do Ministério Público de Goiás (MP-GO) mostra que o procurador de Justiça Demóstenes Torres (PTB) recebeu, em dezembro de 2017, rendimentos superiores a R$ 218 mil. O valor, referente ao mês de novembro do ano passado, inclui o pagamento de verba intitulada “abono de permanência” que, no caso do ex-senador, foi retroativo ao equivalente a 45 parcelas do benefício, num total de R$ 172 mil.

Segundo Demóstenes, o abono de permanência foi requerido após uma decisão judicial para que as férias a que tinha direito passassem a contar como tempo de serviço, o que gerou o acúmulo. “Com a averbação desse tempo, adquiri o direito de me aposentar em 2014. Só que isso aconteceu retroativamente. Se tivesse o procurador-geral, na época, deferido essa averbação, estaria recebendo esse abono de permanência como todo mundo”, afirma o procurador.

Na época em que garantiu o direito à aposentadoria, Demóstenes estava afastado do MP em virtude dos processos penais abertos após as operações Vegas e Monte Carlo, mas recebendo salários e benefícios, com o desconto previdenciário. “Depois que recebi essa diferença que o Estado me devia, continuo recebendo todo mês, como vários aqui dentro do Ministério Público, da magistratura, enfim, qualquer servidor público do Brasil que esteja na condição. Ao invés de repassar esse dinheiro para a Previdência, repassa-se esse dinheiro ao servidor, com a finalidade que ele continue trabalhando. Não sei quanto é o valor específico por mês, 3 ou 4 mil reais”, diz.

Em nota, o procurador de Justiça Pedro Tavares Filho, decano do MP e responsável pela decisão, coloca que o abono de permanência é um direito de todos os servidores públicos titulares de cargos efetivos disciplinado pelo artigo 40 da Constituição Federal, e que foi solicitado por Demóstenes em outubro de 2017. “Efetuados os cálculos, foi reconhecido o seu direito à percepção da citada verba a partir do dia 24 de agosto de 2014, data em que se implementaram os requisitos para a sua aposentadoria voluntária”, informa o texto.

Com as provas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o arquivamento das ações penais, Demóstenes voltou ao cargo de procurador de Justiça em junho do ano passado. “Como tenho esse direito desde 2014, agora a administração teve de me ressarcir pelo tempo que ela não efetuou, mês a mês, o pagamento. Eu tenho o direito de me aposentar desde essa data, mas não estou com intenção de me aposentar não”, afirma o ex-senador.