MP-GO abre inquérito contra Marconi Perillo Promotora Villis Marra aponta indícios de improbidade administrativa e desrespeito às aplicações mínimas constitucionais na gestão do tucano

A promotora Villis Marra, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), instaurou um inquérito civil público para investigar se o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) teria praticado atos de improbidade administrativa na gestão da Conta Centralizadora do Estado de Goiás. Segundo ela, os dados de receitas e despesas seriam artificiais e o tucano teria desrespeitado as aplicações m...