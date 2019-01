Política MP entra com ação contra Ricardo Barros por irregularidades na Saúde Investigação teve início com a apuração de problemas na aquisição de medicamentos sem licitação por conta de demandas judiciais

A Procuradoria da República no Distrito Federal, órgão do Ministério Público Federal, ajuizou uma ação contra o ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP) por improbidade administrativa durante sua gestão no ministério. A investigação que resultou na ação teve início com a apuração de problemas na aquisição de medicamentos sem licitação por conta de d...