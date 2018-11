Política MP Eleitoral denuncia deputado Rubens Otoni

O Ministério Público Eleitoral, por meio do promotor de Justiça Fernando Krebs, denunciou o deputado federal reeleito Rubens Otoni (PT) por distribuir, em Goiás, material da campanha para presidência da República de Luís Inácio Lula da Silva. De acordo com Krebs, a divulgação aconteceu depois que o pedido de candidatura do ex-presidente foi indeferido pelo Tribunal S...