Política MP do Rio investiga ex-funcionário de filho de Bolsonaro Ex-motorista de Flávio Bolsonaro movimentou R$ 1,2 milhão em 13 meses; ao todo, contas de 75 ex-servidores da Alerj passarão por análise

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga movimentações atípicas em contas bancárias de 75 assessores e ex-auxiliares de 22 deputados estaduais fluminenses detectadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Um dos investigados é o ex-motorista Fabrício José Carlos de Queiroz, que trabalhou como assessor parlamentar do deputado est...