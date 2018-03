MP denuncia caso de funcionária fantasma na Assembleia

A promotora de Justiça Villis Marra, da Promotoria do Patrimônio Público, propôs ontem ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o deputado Luis Cesar Bueno e uma suposta servidora fantasma do gabinete dele, Lindomar Maria Silva. Segundo a petição, Lindomar, que é esposa do ex-secretário Municipal de Trânsito Miguel Tiago da Silva, recebe quase R$ 10 mil de salário da Assembleia Legislativa, mas não desempenha funções na Casa.

Depois de receber a denúncia anônima sobre a servidora, a promotora solicitou que sua assessoria entrasse em contato com o gabinete por telefone e, em três ocasiões, Lindomar não foi encontrada. Questionada, a Casa informou, com dados da assessoria de Luis Cesar, que ela é servidora da Assembleia, lotada no gabinete do deputado desde 2003 e tem cargo de assessora com lotação externa.

Para verificar a veracidade das alegações, Villis Marra pediu que o Centro de Inteligência do MP-GO monitorasse a rotina da servidora. Durante duas semanas, uma em agosto e outra em dezembro do ano passado, o relatório apontou que ela não esteve em momento algum na Assembleia e, na verdade, só foi vista em casa ou desempenhando atividades, como ir ao mercado, tirar o lixo ou fazer caminhada.

Para a promotora, o caso configura três modalidades do ato de improbidade administrativa: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios da administração pública. Ela cita Resolução da própria Assembleia que autoriza que o deputado determine onde o servidor deverá trabalhar, autorizando, portanto, o trabalho externo, mas argumenta que a servidora não se encaixa nesse papel. “A Resolução não permite, e nem poderia fazê-lo, que o servidor fique em sua própria casa, se ocupando com atividades privadas e dando poucos telefonemas para eleitores, e recebendo dos cofres públicos cerca de R$ 10 mil por mês”, escreveu ela.

Além disso, ela afirma que a Casa não tem nenhum documento que ateste a locação externa da servidora e, portanto, ela deveria comparecer ao gabinete do deputado e trabalhar lá por seis horas diárias. “A verdade dos fatos é que está ocorrendo uma verdadeira carnificina com o dinheiro público, sendo pago alto salário à requerida e dela sendo exigido apenas que compareça a poucas reuniões e faça algumas ligações, tudo para que o deputado possa ter ou manter sua base eleitoral.”

Por isso, Villis Marra pediu o bloqueio dos bens dos dois denunciados até o limite de R$ 422 mil, que corresponde ao que ela recebeu da Assembleia entre janeiro de 2017 até fevereiro de 2018 (R$ 140.755,48 mais multa civil de R$ 281.510,96); e a suspensão dos pagamentos a ela.

Defesa

Procurado, Luis Cesar negou que Lindomar seja uma funcionária fantasma. “Acho que há um desconhecimento da resolução, porque o trabalho parlamentar não é limitado ao ambiente do gabinete e nem ao horário de funcionamento da Casa”, argumentou.

Segundo ele, no caso de servidores que trabalham fora da Casa, mais importante que controlar o horário de trabalho é aferir a produtividade. Questionado sobre as fotos que mostram Lindomar desempenhando funções domésticas, ele respondeu: “Isso é o direito de ir e vir dela, meu interesse é na produção, isso eu posso monitorar.”

Apesar disso, o deputado adiantou que vai encaminhar um ofício ao presidente da Casa, deputado José Vitti (PSDB), para que ele suspenda a servidora e abra oficialmente uma sindicância para conseguir apurar a produção e os horários da servidora. “Não vou me esconder desse debate, o meu papel de deputado eu faço com honradez e em 18 anos, é a primeira denúncia que eu tenho.”

Externo

Em resposta por escrito à reportagem, Lindomar justificou que realiza trabalho externo no gabinete do deputado Luis Cesar Bueno, não tendo horário definido e que inclusive trabalha alguns dias além do horário comercial e finais de semana, prestando conta de sua produtividade à chefe de gabinete e ao próprio deputado.