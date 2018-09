Política MP cumpre mandados de busca e apreensão na casa de vereador de Caldas Novas Ao todo serão cumpridos nesta quinta-feira (13), 32 mandados de busca e apreensão e nove pessoas já foram detidas, incluindo o prefeito Evandro Magal

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) realizou, na manhã desta quinta-feira (13), mandados de busca e apreensão na residência do vereador de Caldas Novas, Saulo Inácio (PSDB), conhecido como Saulo do Privé. A busca faz parte da Operação Negociata, deflagrada com apoio das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal que investiga fraudes em licitação, pagamentos d...