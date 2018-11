Política Mozart Neves deve ser o ministro da Educação de Bolsonaro Nome é visto com otimismo por especialistas, mas há preocupação sobre as pautas defendidas pelo presidente eleito, como Escola sem Partido, colégios militares e educação a distância

O educador Mozart Neves Ramos será o ministro da Educação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Fontes ouvidas pelo Estado afirmam que a oficialização deve sair no máximo até quinta-feita, 22, quando ele tem conversa marcada com o presidente eleito. A escolha de Mozart acontece após a aproximação de Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton...