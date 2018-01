Movimentos sociais pregam “ruptura”

Após a conclusão do julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), ontem, movimentos sociais e militantes pró-Lula passaram a empregar um discurso de ruptura, em protesto contra a condenação do ex-mandatário.O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) declarou que o caminho para combater o que chamou de golpe nã...