Movimento Vem Pra Rua faz ato em Goiânia a favor da prisão de Lula

O Movimento Vem Pra Rua anunciou que será realizado um ato a favor da prisão do ex-presidente Lula, às 18h desta terça-feira (23), na sede da Polícia Federal, em Goiânia. A manifestação acontece na véspera do julgamento Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4), em Curitiba.

“Os privilégios têm que cair, vão cair, lutaremos para isso. Todos são iguais perante a lei”, afirmou a porta-voz do Vem Pra Rua, Adelaide Oliveira.

O movimento foi um dos principais organizadores das manifestações que pediram o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016.

De acordo com a mensagem de convocação que está sendo compartilhada nas redes sociais do grupo, o ato será realizado “em defesa da Justiça” e vai acontecer em 42 cidades brasileiras.