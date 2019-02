Política Mourão sobre caso Flávio Bolsonaro: 'Justiça faz seu papel; segue o baile' "Acho que o ministro Marco Aurélio tomou a decisão que julgou mais coerente e correta", declarou o vice-presidente

O vice-presidente Hamilton Mourão comentou nesta sexta-feira, 1, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello de devolver para a primeira instância o processo que investiga Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ): "A Justiça faz o seu papel, né? Segue o baile". E emendou: "Eu não sou advogado, não sou j...