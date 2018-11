Política Mourão reitera necessidade de intensificar privatizações no país "Se eu não tenho condições de fazer a manutenção de uma rodovia, basta um contrato decente", disse o futuro vice-presidente

O vice-presidente da República eleito, Hamilton Mourão, reiterou hoje (29) que o futuro governo está determinado a intensificar os processos de privatização no país. Segundo ele, a intenção é buscar na iniciativa privada o que não é possível no setor público. A afirmação foi feita para um grupo de empresários e engenheiros no auditório da Agência Nacional d...